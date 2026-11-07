Людина зазнала поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА

Російські війська понад 10 разів обстріляли артилерією та безпілотниками два райони Дніпропетровської області, одну людину поранено, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа безпекову ситуацію станом на 18.30.

"Одна людина дістала поранень. Понад 10 разів ворог атакував два райони безпілотниками та артилерією. Під ударами противника були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, гараж", – написав він у Телеграмі у суботу.

За даними ОВА, у Синельниківському районі росіяни цілили по Межівській громаді. Постраждала людина.