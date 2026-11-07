Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У водопровідних мережах лівобережжя Києва знижений тиск, каналізація міста працює у штатному режимі – КМДА

1 хв читати
Додати як джерело
У водопровідних мережах лівобережжя Києва знижений тиск, каналізація міста працює у штатному режимі – КМДА
Фото: https://www.facebook.com/oleksiikuleba

На лівому березі Києва у водопровідних мережах знижений тиск, фахівці "Київводоканалу" продовжують працювати над відновленням стабільного водопостачання, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Фахівці "Київводоканалу" продовжують працювати над відновленням стабільного водопостачання та нормалізацією тиску у водопровідних мережах. Наразі у водопровідних мережах лівобережної частини столиці спостерігається знижений тиск", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі.

Повідомляється, що каналізаційна система міста працює у штатному режимі.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#київ #вода #каналізація
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген" з відповідними…

Читати
Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Росія під час атаки на енергетичну інфраструктуру України минулої ночі використала, за попередніми даними, балістичні ракети KN-23, які виробляє і по…

Читати
РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

Підстанції, які забезпечують з'єднання Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами України, зазнали пошкодж…

Читати

Українські ракетні війська "Нептунами" уразили підприємство російського ВПК "Протон-Електротекс" в Орлі – Генштаб

Ракетні війська Збройних сил України в ніч на суботу завдали удару береговими ракетними комплексами "Нептун" по підприємству російського військово-пр…

Читати