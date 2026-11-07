У водопровідних мережах лівобережжя Києва знижений тиск, каналізація міста працює у штатному режимі – КМДА

На лівому березі Києва у водопровідних мережах знижений тиск, фахівці "Київводоканалу" продовжують працювати над відновленням стабільного водопостачання, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Фахівці "Київводоканалу" продовжують працювати над відновленням стабільного водопостачання та нормалізацією тиску у водопровідних мережах. Наразі у водопровідних мережах лівобережної частини столиці спостерігається знижений тиск", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі.

Повідомляється, що каналізаційна система міста працює у штатному режимі.