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Перші жителі Олешок уже завершили лікування та вирушили до своїх родичів – Лубінець

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Перші жителі Олешок уже завершили лікування та вирушили до своїх родичів – Лубінець
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs/

Жителі Олешок (ТОТ Херсонської обл.), яких вдалося вивезти завдяки гуманітарній місії, уже виписуються з лікарень, іншим продовжують надавати комплексну допомогу, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець..

"Перші жителі Олешок, яких вдалося вивезти завдяки гуманітарній місії, уже завершили лікування та вирушили до своїх родичів. Важлива примітка – виписалися саме ті люди, які мають рідних або знайомих на підконтрольній Україні території", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, іншим олешківцям продовжують надавати комплексну допомогу: медичну, соціальну та психологічну. "Як приклад, навіть сьогодні працівники Київського ЦНАП приїхали до лікарні, щоб дооформити довідки ВПО для тих українців, яким не вдалося це зробити раніше, а працівники ПФУ – допомогу на проживання ВПО", – додав Лубінець. 

За його словами, Офіс омбудсмена повністю координує роботу державних служб, благодійних і правозахисних організацій, щоб забезпечити людям підтримку не лише під час лікування, а й після виписки. Українців ще від початку забезпечили необхідними речами (телефонами, одягом, засобами особистої гігієни), безпосередньо на місці в лікарні організували оформлення банківських карток, ідентифікаційних кодів і паспортів. Київський ЦНАП допоміг із довідками ВПО. Також люди подали заяви на отримання допомоги на проживання через Пенсійний фонд України.

"Окремо – про фінансову допомогу. Була видана, як допомога на проживання, так й інша додаткова допомога. Також вчора надавалися додатково 3000 гривень для тих, хто потребує придбання окулярів", – розповів Лубінець.

Щодо житла – для тих, хто не має можливості проживати з рідними, підібрали варіанти тимчасового житла. Уже наступного тижня служба омбудсмена буде допомагати людям добратися в ті регіони України, в які вони бажають, а також розселитися. Опрацьовуються питання догляду за маломобільними людьми та їхнього подальшого проживання. 

"Окремо звертаюся до громадян – багато хто писав мені в особисті повідомлення, щоб допомогти людям із житлом. Якщо ви маєте пропозиції – можете повідомити на пошту моїй Представниці Ользі Алтуніній – [email protected] (вона збирає та координує всю допомогу жителям Олешок під моїм керівництвом)", – додав Лубінець. 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#олешки #лубінець #гуманітарна_допомога
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