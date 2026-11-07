Ситуація з відключеннями електроенергії в Україні ускладнилась через нічну атаку на об'єкти енергетики, вона може змінюватися кілька разів на годину, повідомляє ДТЕК.

"У ніч на 7 листопада росія масовано атакувала українську енергосистему. Пошкоджено енергооб'єкт ДТЕК на Київщині та підстанції "Укренерго", через які електроенергія з АЕС надходить до Києва, області та інших регіонів центральної України. Через пошкодження мережі можуть передавати менше електроенергії", – йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграм-каналі у суботу.

Зазначається, що з цієї причини в більшості областей діють погодинні відключення. На Київщині сьогодні запровадили екстрені відключення, під час яких графіки не діють.

"Енергетики ремонтують пошкоджене обладнання й уже повернули світло частині споживачів. У міру відновлення мереж обмеження можна буде зменшувати. Повітряні тривоги затримують ремонти, але після відбою бригади одразу повертаються до роботи", – розповіли у ДТЕК.

"Ситуація зі світлом може змінюватися навіть кілька разів на годину", додали у ДТЕК.