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Стало відомо про п'ятьох загиблих у Кракові через стрілянину – ЗМІ

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Стало відомо про п'ятьох загиблих у Кракові через стрілянину – ЗМІ
Фото: https://www.thetimes.com

У центрі Кракова сталася стрілянина: загинули п'ятеро людей, ще десятеро дістали поранень, серед них двоє поліцейських, нападника затримали, повідомляє RMF FM.

"Напад на Головній ринковій площі Кракова. П'ятеро людей загинули та понад десяток отримали поранення, зокрема двоє поліцейських. Зловмисник стріляв у випадкових людей зі свого автомобіля. Його затримали. На місці події працюють екстрені служби", – йдеться у повідомленні мовника у суботу на сайті.

"Я перебуваю на постійному зв'язку з міністром внутрішніх справ щодо ситуації в Кракові після трагічної стрілянини. Поліція розслідує передумови та всі обставини нападу", – заявив прем'єр-міністр країни Туск у соцмережі Х у суботу.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#краків #стрілянина
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