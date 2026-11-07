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У Північний міст у Києві в ніч на суботу влучили 4 балістичні ракети – Зеленський

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У Північний міст у Києві в ніч на суботу влучили 4 балістичні ракети – Зеленський

У Північний міст у Києві в ніч на суботу влучили 4 балістичні ракети, для столиці готують резервні схеми транспорту, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Росіяни б'ють по мостах через Дніпро – від Києва до Запоріжжя. У ніч на цей день є влучання по київському Північному мосту – 6 балістичних ракет були проти моста і 4 влучання", – сказав він у вечірньому зверненні у суботу.

Як повідомлялося, Зеленський за підсумками за підсумками селектору по наслідках російського удару доручив МВС та КМДА підготувати резервні схеми транспортного сполучення.

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Редактор · Політичні новини
#ракети #північний_міст #атаки_рф
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