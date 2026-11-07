Президент України Володимир Зеленський повідомив про вихід на міжнародний рівень співпраці у розслідуванні в межах операції "Карфаген" з відповідними службами Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Польщі.

"Важливо, щоб розслідування дало повну правду по цій ситуації, щоб замовники злочинів, замовники насильства проти людей були всі покарані. Знаю, що потрібна для цього підтримка партнерів – щодо цього так званого "Хімпрому" (наркосиндикат "Хімпром", проходить у справі "Карфаген" – ІФ-У) – і з Америкою про це вже говорили на відповідному рівні. Потрібен результат", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, наразі є інформація, Хімпром вже почав свої операції в Польщі, є інформація, що намагається зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. "Ми передамо всю інформацію, яка у нас є, нашим партнерам", – додав президент.

Зеленський назвав новини цього тижня щодо СБУ "відверто неприємними, відверто ганебними, абсолютно неприпустимі речами" та анонсував нові кадрові рішення у зв'язку з цим. "І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення", – сказав він.

"Сьогодні ж я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних. Я прошу парламентарів ухвалити цей закон невідкладно", – наголосив президент України.