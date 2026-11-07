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Співробітників СБУ закликають долучитися до збору грошей для генерала Дуки – ЗМІ

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Співробітників СБУ закликають долучитися до збору грошей для генерала Дуки – ЗМІ
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Співробітників СБУ закликають терміново долучитися до збору грошей для генерала Сергія Дуки, якого ВАКС відправив до СІЗО з можливістю внесення 65 млн грн застави, повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерела у спецслужбі.

"За інформацією співрозмовників УП, у розсилці співробітників служби закликають перераховувати гроші на заставу за Дуку якомога швидше, бажано протягом вихідних. "Вітаю всіх! Наш колега – генерал Дука С.О. потрапив у неприємності. У кого є можливість прошу прийняти участь у зборі на його заставу. Перераховувати бажано з картки і чим швидше, тим краще (бажано на вихідних)", йдеться у повідомленні УП на сайті у суботу.

У повідомленні також наведені банківські реквізити Вищого антикорупційного суду та номер судової справи.

Як повідомлялося, детективи НАБУ підозрюють генерала СБУ в участі у злочинній організації у справі "Карфаген". НАБУ і САП 4 листопада повідомили про підозру п'ятьом учасникам імовірної злочинної організації у справі "Карфаген", серед яких генерал СБУ Сергій Дука. За версією слідства, вони забезпечували систематичне надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. Вищий антикорупційний суд 6 листопада обрав Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 65 мільйонів гривень.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#карфаген #застава #дука
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