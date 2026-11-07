Зеленський доручив МВС та КМДА підготувати резервні схеми транспортного сполучення

У Києві мають підготувати резервні схеми транспортного сполучення, Міністерство внутрішніх справ (МВС) разом із відповідними структурами та Київською міською держадміністрацією (КМДА) мають розробити такі схеми й передбачити додатковий транспорт. Таке доручення дав президент Володимир Зеленський за підсумками за підсумками селектору по наслідках російського удару.

"Були детальні доповіді по викликах для Києва. Доручив МВС України Івану Вигівському разом з усіма необхідними структурами та Київською міською адміністрацією підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві й додатковий транспорт. На сьогодні на міському рівні саме таких резервних схем фактично не існує", – написав Зеленський у Телеграмі у суботу.

За його словами, були також детальні доповіді прем'єр-міністра України Сергія Корецького по відновленню енергооб'єктів, залученим силам.

"Були доповіді військових по застосуванню РЕБ, і ми визначили напрями для масштабування. Була окрема доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Готуються зустрічі у форматі Групи семи, і Україна буде представлена. Розраховуємо на нові внески європейських країн в програму PURL: є попередні зобов'язання. Будуть і нові пакети енергетичної підтримки для України, а також нове постачання для нашої логістики", – повідомив президент.