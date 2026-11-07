Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський доручив МВС та КМДА підготувати резервні схеми транспортного сполучення

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський доручив МВС та КМДА підготувати резервні схеми транспортного сполучення

У Києві мають підготувати резервні схеми транспортного сполучення, Міністерство внутрішніх справ (МВС) разом із відповідними структурами та Київською міською держадміністрацією (КМДА) мають розробити такі схеми й передбачити додатковий транспорт. Таке доручення дав президент Володимир Зеленський за підсумками за підсумками селектору по наслідках російського удару.

"Були детальні доповіді по викликах для Києва. Доручив МВС України Івану Вигівському разом з усіма необхідними структурами та Київською міською адміністрацією підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві й додатковий транспорт. На сьогодні на міському рівні саме таких резервних схем фактично не існує", – написав Зеленський у Телеграмі у суботу.

За його словами, були також детальні доповіді прем'єр-міністра України Сергія Корецького по відновленню енергооб'єктів, залученим силам.

"Були доповіді військових по застосуванню РЕБ, і ми визначили напрями для масштабування. Була окрема доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Готуються зустрічі у форматі Групи семи, і Україна буде представлена. Розраховуємо на нові внески європейських країн в програму PURL: є попередні зобов'язання. Будуть і нові пакети енергетичної підтримки для України, а також нове постачання для нашої логістики", – повідомив президент.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#київ #зеленський #транспорт
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Росія під час атаки на енергетичну інфраструктуру України минулої ночі використала, за попередніми даними, балістичні ракети KN-23, які виробляє і по…

Читати
РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

Підстанції, які забезпечують з'єднання Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами України, зазнали пошкодж…

Читати

Українські ракетні війська "Нептунами" уразили підприємство російського ВПК "Протон-Електротекс" в Орлі – Генштаб

Ракетні війська Збройних сил України в ніч на суботу завдали удару береговими ракетними комплексами "Нептун" по підприємству російського військово-пр…

Читати