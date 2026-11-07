Зеленський: за попередніми даними під час нічної атаки РФ використала ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея

Росія під час атаки на енергетичну інфраструктуру України минулої ночі використала, за попередніми даними, балістичні ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектору по наслідках російського удару.

"У місцях влучань балістики тривають експертизи, і, за попередніми даними, на одному з ключових енергооб'єктів, який був пошкоджений, росіяни застосували ракети KN-23, які виробляє і постачає Північна Корея", – написав він у Телеграмі у суботу.

За словами президента, це ще один доказ, що "глобальні санкційні режими заслуговують на відчутне посилення – проти кожного з тих у світі, хто надає свої "послуги" у знищенні життя".

Зеленський знову наголосив, що в ударі цієї ночі було 36 ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. "Знешкодити вдалося тільки чотири ракети", – написав він.

За словами президента, "на жаль, зберігається значний дефіцит перехоплювачів для "петріотів", і допомогти його подолати можуть передусім Сполучені Штати. На всіх рівнях шукаємо способи прискорити постачання, донести до Американської сторони необхідні сигнали, щоб дали Україні можливість захищати життя. Особливо це потрібно зараз – не просто перед зимою, але й перед черговою нашою спільною з партнерами спробою активізувати перемовини".

"Росія сприймає дипломатію специфічно – як підвид агресії. І посиленням ударів проти України, проти нашої інфраструктури саме в цей час Росія намагається додатково підготувати ґрунт для тиску на українську позицію і позицію партнерів. Сподіваємось, що Сполучені Штати, як і інші наші партнери, діятимуть принципово", – наголосив український лідер.