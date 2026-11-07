У Вишгородському районі внаслідок російської атаки виникла пожежа складської будівлі – КОВА

Пожежа складської будівлі виникла у Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки, інформація про загиблих і постраждалих не надходила, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації в суботу.

Як наголошується, до ліквідації пожежі залучені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі виникла пожежа складської будівлі. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС. Інформація про загиблих та потерпілих не надходила", – зазначається в повідомленні.