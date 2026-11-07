Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Вишгородському районі внаслідок російської атаки виникла пожежа складської будівлі – КОВА

1 хв читати
Додати як джерело

Пожежа складської будівлі виникла у Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки, інформація про загиблих і постраждалих не надходила, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації в суботу.

Як наголошується, до ліквідації пожежі залучені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі виникла пожежа складської будівлі. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС. Інформація про загиблих та потерпілих не надходила", – зазначається в повідомленні.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#склад #київська #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

Підстанції, які забезпечують з'єднання Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами України, зазнали пошкодж…

Читати

Українські ракетні війська "Нептунами" уразили підприємство російського ВПК "Протон-Електротекс" в Орлі – Генштаб

Ракетні війська Збройних сил України в ніч на суботу завдали удару береговими ракетними комплексами "Нептун" по підприємству російського військово-пр…

Читати
Троє людей, серед них дитина постраждали унаслідок російської атаки в Києві, пошкоджено багатоповерхівку

Троє людей, серед них дитина постраждали унаслідок російської атаки в Києві, пошкоджено багатоповерхівку

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про трьох постраждалих у Києві внаслідок атаки РФ в ніч на суботу. "У Солом'янському ра…

Читати