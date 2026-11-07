У Кременчуці внаслідок влучання російських БпЛА по двох підприємствах виникли пожежі, четверо людей травмовані – ОВА

Унаслідок атаки російських безпілотників на Кременчук зафіксовано влучання по території приватних підприємств у двох місцях, де виникли пожежі, четверо людей дістали травм, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич.

"У Кременчуці зафіксовано влучання ворожих БпЛА по території приватних підприємств на двох локаціях. Виникли пожежі. Станом на зараз, відомо про чотирьох травмованих людей. Інформація уточнюється", – написав він у телеграм-каналі в суботу.