Буданов сплатить штраф за застосування російської мови під час інциденту у Петропавлівській Борщагівці – мовний омбудсмен

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов сплатить передбачений законом штраф за застосування російської мови під час інциденту в селі Петропавлівська Борщагівка, факт порушення мовного законодавства визнано, повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

"Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки", – написала Івановська у Facebook.

За її словами, державний контроль за дотриманням мовного законодавства триває відповідно до встановленого порядку, а комунікація з фігурантом інциденту вже відбулася.

Івановська закликала не перетворювати ситуацію на привід для суспільного протистояння та цькування в соціальних мережах, наголосивши, що всі необхідні юридичні процедури вже запущені.

"Правова держава тим і відрізняється від хаосу, що помилка фіксується, визнається і виправляється законним шляхом, а не лінчуванням у соцмережах", – зазначила уповноважена.

Йдеться про події вечора 2 листопада, коли під час сутичок між цивільними особами та військовослужбовцями в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області керівник Офісу президента України Кирило Буданов прибув на місце події та охарактеризував ситуацію як "класичну вуличну акцію, якої не має бути". Під час спілкування з учасниками подій він використовував як українську, так і російську мову, окремі фрази якою було зафіксовано на записах відеотрансляцій із місця події, що поширювалися в соціальній мережі TikTok.

Як повідомлялося, сутички цивільних осіб з військовослужбовцями відбулися в селі Петропавлівська Борщагівка в понеділок, 2 листопада, ввечері біля одного з маєтків, що використовувався як тимчасовий пункт дислокації військової частини 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". Приводом для конфлікту послугували розповсюджувані в соцмережах чутки, що в будівлі нібито незаконно утримують близько 40 повернутих після СЗЧ людей, а один з них нібито отримав важкі травми чи навіть помер. Під впливом чуток цивільні особи почали штурм домоволодіння, вибили ворота, частину стіни, використовували піротехніку та сльозогінний газ. Штурм вдалося зупинити, проте під час сутичок постраждали нацгвардійці, які стримували натовп, а також було пошкоджено чотири службові авто поліції.

Серед учасників подій була 49-річна власниця клініки пластичної хірургії "Молода-я" Валентина Молода, яка видавала себе за медика та під виглядом надання невідкладної швидкої допомоги намагалася вивезти на приватному автомобілі з символікою неіснуючої приватної клініки військовослужбовця за межі пункту дислокації підрозділу. Виявилося, що вона планувала свої дії заздалегідь та розповсюджувала в соцмережах заклики до громадян прибути до місця дислокації військових. Її разом з Кірєєвою та Єном пізніше було затримано і їм висунуті підозри за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

4 листопада Молода була арештована без права внесення застави на 60 діб.

5 листопада суд відправив фігуранта справи про сутички в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області біля пункту дислокації військової частини Національної гвардії України Віктора Єна під варту без альтернативи застави.