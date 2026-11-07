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Бутенко, реагуючи на руйнування дитсадка в Києві внаслідок атаки РФ: черговий прояв цинічного терору проти цивільних

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Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко назвав часткове руйнування дитячого садка в Києві внаслідок російської атаки черговим проявом цинічного терору проти цивільного населення.

"Цієї ночі росія продовжила обстріли України. Внаслідок чергової атаки в Києві частково зруйновано дитячий садок. Це черговий прояв цинічного терору проти цивільного населення", – написав Бутенко у Facebook.

Бутенко зазначив, що російські атаки на освітню інфраструктуру відбуваються не лише вночі, а й удень, коли в закладах освіти можуть перебувати діти, студенти та педагоги. За його словами, під російськими ударами опиняються школи, дитячі садки, коледжі, університети та наукові установи.

"Тому вкотре наголошую: під час повітряної тривоги укриття – безальтернативний варіант. Безпека всіх учасників освітнього процесу – першочергова", – наголосив міністр.

Як повідомлялося, раніше Київська міська військова адміністрація (КМВА) інформувала про пошкодження будівлі дитячого садочку в Солом'янському районі столиці внаслідок ворожої атаки в ніч на суботу.

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Редактор · Політичні новини
#київ #садок #атака
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