Окремі сервіси "Резерв+" можуть бути тимчасово недоступні ввечері суботи через технічні роботи – Міноборони

Робота окремих сервісів застосунку "Резерв+" може бути тимчасово обмежена у суботу, 7 листопада, з 20:00 до 23:00 через планові технічні роботи, під час яких можливі затримки з отриманням та оновленням електронних військово-облікових документів, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"У цей час у Резерв+ можуть виникати затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа. Це також може вплинути на інші послуги", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook у суботу.

У Міноборони рекомендують користувачам, яким документ може знадобитися ввечері, заздалегідь зберегти його на телефон. Для цього на головному екрані застосунку необхідно натиснути "+" та вибрати опцію "Завантажити PDF".

У Міноборони уточнили, що в разі неоновлення документа під час технічних робіт користувачам достатньо повторити спробу пізніше – повторно авторизуватися в застосунку не потрібно.

Після завершення робіт усі сервіси "Резерв+" відновлять звичний режим роботи.