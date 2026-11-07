У Києві тепло подали у 60% багатоквартирних будинків, водопостачання працює штатно – Кличко

Система водопостачання Києва працює у штатному режимі, тоді як підключення житлових будинків до теплопостачання триває: наразі тепло подали у 60% багатоквартирних будинків столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Система водопостачання столиці працює в штатному режимі. Також триває підключення до тепла житлових будинків столиці. Наразі теплопостачання подали в 60 відсотків багатоквартирних будинків міста", – написав Кличко в телеграм-каналі у суботу.

Як повідомлялося, увечері п'ятниці через пошкодження енергетичного об'єкта в Житомирі погіршилася ситуація з енергозабезпеченням Києва та знизився тиск у системі водопостачання столиці.