Коордцентр з організації бронювання військовозобов'язаних проведе перше засідання 7 жовтня – нардеп

Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних у суботу, 7 жовтня, має провести перше засідання, на якому планується розглянути оновлені критерії бронювання працівників підприємств, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") з посиланням на урядові джерела.

За його словами, цього тижня завершився 10-денний строк, відведений урядом на оновлення критеріїв відповідно до ухвалених раніше змін. Водночас народний депутат зазначив, що для більшості галузей критерії не зміняться, а для підприємств, у яких у листопаді закінчується строк дії рішення про критичність, його буде продовжено автоматично.

"Сподіваюсь, що великих потрясінь для бізнесу сьогоднішня подія не принесе, але внесе хоч якусь ясність, як далі йому працювати", – додав нардеп.

Як повідомлялося, 23 жовтня Кабмін постановою №1328 фіналізував зміни в системі бронювання. Крім відокремлення статуса критичності підприємств від економічних показників та оновлення галузевих й регіональних критерів, був також. створений Координаційний центр. Його очолюють заступник міністра економіки та довкілля і заступник міністра оборони. До його складу також увійшли заступник державного секретаря Кабміну, заступники міністрів цифрової трансформації, внутрішніх справ, інфраструктури, аграрної політики, державний секретар Міненерго, заступник керівника Офісу президента, заступник начальника Генштабу ЗСУ, представники керівництва Держприкордонслужби, Нацполіції, Пенсійного фонду, Держпраці, а також СБУ, СЗР та ГУР МО.

Основними завданнями центру є координація дій держогранів щодо бронювання, узгодження критеріїв, розгляд пропозицій про збільшення обсягів бронювання та визначення критичності підприємств, а також надання рекомендацій щодо скасування рішень про критичність (зокрема за зверненнями правоохоронців). Строк надання рекомендацій Коордцентром становить до одного місяця, а в разі невідкладного розгляду – до 7 робочих днів. Рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх членів, а за умови їх рівного розподілу – за підтримки обох співголів.