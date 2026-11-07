Сибіга про нічні атаки РФ на енергетику України: Росія намагається досягти за допомогою холоду та темряви того, чого не може досягти на полі бою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи нічні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, заявив, що Москва намагається досягти за допомогою холоду та темряви того, чого не може досягти на полі бою, і закликав партнерів невідкладно посилити українську протиповітряну оборону.

"Жорстокість Росії не знає меж. Вночі Росія вкотре запустила балістичні ракети та безпілотники проти України, націлившись на критично важливу енергетичну інфраструктуру", – написав Сибіга в соціальній мережі Х у суботу.

За його словами, Москва навмисно прагне залишити мільйони українців без електроенергії, опалення та води напередодні зими.

"Росія намагається досягти за допомогою холоду та темряви того, чого не може досягти на полі бою. Це продумана кампанія, спрямована на те, щоб зробити життя цивільного населення України нестерпним – і це є прямим визначенням геноциду", – наголосив глава МЗС.

Він зазначив, що Україна разом із партнерами має засоби для припинення російського терору, однак для цього необхідне додаткове посилення протиповітряної оборони. "Зараз Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, більше перехоплювачів та політична воля, щоб без затримок доставити їх", – заявив Сибіга.