РФ вночі атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Київщині, частина Броварського району залишилася без світла

Російські війська в ніч на суботу атакували один з енергетичних об'єктів ДТЕК у Київській області, внаслідок чого частина Броварського району залишилася без електропостачання, повідомляє пресслужба компанії.

"вночі ворог знову атакував один із енергетичних об'єктів ДТЕК.Через обстріл у частині Броварського району відсутнє електропостачання. Руйнування значні. Відновлення потребуватиме часу", – йдеться в повідомленні ДТЕК у телеграмі в суботу.

У компанії зазначають, що постійні повітряні тривоги та загроза нових атак ускладнюють роботу енергетиків. Водночас ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в усіх домівках.