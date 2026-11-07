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Сили оборони уразили дві пускові установки "Іскандер" та ЗРГК "Панцир-С1" на Брянщині – Генштаб

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Сили оборони уразили дві пускові установки "Іскандер" та ЗРГК "Панцир-С1" на Брянщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України у п'ятницю та в ніч на суботу уразили дві пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", склади матеріально-технічних засобів та місце зосередження операторів БпЛА російських окупантів.

Як повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в суботу у Facebook, дві пускові установки ОТРК "Іскандер" та ЗРГК "Панцир-С1" уражено на території Брянської області РФ. Ступінь завданих установкам "Іскандер" збитків уточнюється.

"Не обійшлося і без "логістичних втрат" для окупантів на Луганщині, де було уражено склади матеріально-технічних засобів рф у районах Сокологірська та Заайдарівки. А на Запоріжжі, в районі Новобогданівки, дістали місце зосередження ворожих операторів БЛА", – йдеться в повідомленні відомства.

"Кожна виведена з ладу установка "Іскандер" зменшує здатність армії РФ завдавати балістичних ударів по українських містах", – наголосили в Генштабі.

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Редактор · Політичні новини
#війна #рф #ураження #генштаб
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