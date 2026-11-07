РФ атакувала підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України – Зеленський

Підстанції, які забезпечують з'єднання Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами України, зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки на Київщину, повідомив президент України Володимир Зеленський у дописі в соціальній мережі Facebook у суботу.

"До тристоронніх перемовин Росія готується, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі", – написав він.

За словами президента, під час комбінованої атаки РФ застосувала загалом 172 безпілотники та 36 балістичних ракет, усі ракети були спрямовані на Київ і Київську область. Головною мішенню удару знову стала енергетична інфраструктура.

У столиці склалася складна ситуація з постачанням електроенергії, води та тепла. Також пошкоджено житлові будинки, Північний міст і частково зруйновано дитячий садок.

"На Київщині був удар по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України. Пошкоджені підстанції також на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині", – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, загалом, крім Києва та Київської області, російська атака охопила ще 12 регіонів України, унаслідок чого постраждали дев'ятеро людей, зокрема одна дитина. У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні та рятувальні роботи.

Президент подякував усім, хто захищає країну від російських атак і відновлює пошкоджену інфраструктуру, та наголосив на необхідності посилення підтримки України з боку США. "Ми розраховуємо на збільшення двосторонньої підтримки з боку Америки. Ми розраховуємо на збільшення уваги до України з боку Конгресу США", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що підтримка України має залишатися серед пріоритетів американської політики, а обидві партії США мають зберігати єдність у питаннях безпеки, допомоги Україні, засудження російської агресії та посилення санкційного тиску на очільника Кремля Володимира Путіна.