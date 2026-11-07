Унаслідок російської атаки на Вінниччині пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС і рятувальну техніку

Будівля підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та рятувальна техніка зазнали пошкоджень під час російської атаки на Вінниччині, повідомляє пресслужба відомства у суботу.

"Під час обстрілу особовий склад перебував в укритті, тож ніхто з рятувальників не постраждав", – ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі ДСНС.

Також пошкоджено цивільну інфраструктуру: понівечено територію місцевого ринку, вогнем знищено кілька приватних автомобілів і торговельний кіоск, у довколишніх будівлях вибито вікна.

Постраждала людина перебуває в лікарні у важкому стані, медики надають їй необхідну допомогу. Усі осередки загоряння ліквідовано, зазначили в ДСНС.