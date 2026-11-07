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На Київщині внаслідок масованої атаки пошкоджено об'єкти енергетики, підприємства та житлові будинки, загинув чоловік – ОВА

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Чоловік, який дістав тяжких поранень унаслідок російської атаки напередодні ввечері, помер у лікарні в Броварському районі Київської області, також зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових будинків у п'яти районах області, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

За його словами, Київщину масовано атакували балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під ударом опинилися об'єкти енергетики, цивільна інфраструктура та житлові будинки.

"Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Усім постраждалим надається необхідна допомога", – написав Ткаченко в телеграм у суботу.

За словами очільника ОВА, пошкодження внаслідок атаки зафіксовано у п'яти районах Київщини: у Бучанському та Обухівському районах постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури, у Бориспільському – інфраструктурний об'єкт, а в Броварському пошкоджено адміністративну будівлю, 11 автомобілів, АЗС, автосалон, дві СТО, виробничо-складські приміщення, два підприємства та 10 приватних будинків. У Білоцерківському районі пошкоджено ще чотири приватні будинки, у яких вибуховою хвилею вибило вікна.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих внаслідок атаки ворожого ударного безпілотника по приватному житловому будинку в селі Богданівка Броварського району Київської області.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#київська #атаки
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