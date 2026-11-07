Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Українські ракетні війська "Нептунами" уразили підприємство російського ВПК "Протон-Електротекс" в Орлі – Генштаб

1 хв читати
Додати як джерело

Ракетні війська Збройних сил України в ніч на суботу завдали удару береговими ракетними комплексами "Нептун" по підприємству російського військово-промислового комплексу АТ "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області РФ, зафіксовано влучання та пожежу на території об'єкта, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зафіксовано влучання в ціль, на території об'єкта виникла пожежа, лунали вибухи", – йдеться в повідомленні Генштабу, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook у суботу.

У Генштабі зазначили, що масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

За інформацією відомства, АТ "Протон-Електротекс" є одним із російських виробників оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу. Серед продукції підприємства – модулі для крилатих авіаційних ракет "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

"ураження підприємства ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими армія рф б'є по українських містах", – наголошується в повідомленні відомства.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#впк #рф #ураження #генштаб
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Троє людей, серед них дитина постраждали унаслідок російської атаки в Києві, пошкоджено багатоповерхівку

Троє людей, серед них дитина постраждали унаслідок російської атаки в Києві, пошкоджено багатоповерхівку

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про трьох постраждалих у Києві внаслідок атаки РФ в ніч на суботу. "У Солом'янському ра…

Читати