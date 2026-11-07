Українські ракетні війська "Нептунами" уразили підприємство російського ВПК "Протон-Електротекс" в Орлі – Генштаб

Ракетні війська Збройних сил України в ніч на суботу завдали удару береговими ракетними комплексами "Нептун" по підприємству російського військово-промислового комплексу АТ "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області РФ, зафіксовано влучання та пожежу на території об'єкта, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зафіксовано влучання в ціль, на території об'єкта виникла пожежа, лунали вибухи", – йдеться в повідомленні Генштабу, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook у суботу.

У Генштабі зазначили, що масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

За інформацією відомства, АТ "Протон-Електротекс" є одним із російських виробників оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу. Серед продукції підприємства – модулі для крилатих авіаційних ракет "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

"ураження підприємства ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими армія рф б'є по українських містах", – наголошується в повідомленні відомства.