ГУР ідентифікувало шістьох російських льотчиків, причетних до удару по школі в Комишувасі, де загинули щонайменше 55 людей

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України ідентифікувало шістьох російських військовослужбовців, причетних до авіаудару по Комишуваській гімназії "Джерело" Запорізької області 2 листопада, внаслідок якого загинули щонайменше 55 людей, ще понад пів сотні вважаються зниклими безвісти, повідомляє пресслужба ГУР МО України.

За даними воєнної розвідки, удар по навчальному закладу, де місцевим жителям надавали гуманітарну допомогу, спланував полковник Федір Зубаков – начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ (сил) "днєпр" російської окупаційної армії.

До завдання удару залучили чотири літаки Су-34. Зокрема, за інформацією ГУР, бомбове ураження здійснювала тактична авіаційна група №5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генерального штабу ЗС РФ, сформована на базі 11-го змішаного авіаційного та 559-го бомбардувального авіаційних полків.

"Воєнна розвідка України ідентифікувала російських льотчиків, які здійснили ці скиди: капітан Єлісєєв Сергій Олександрович; капітан Зверєв Дмитро Андрійович; старший лейтенант Плотніков Родіон Сергійович; старший лейтенант Ігнатьєв Микита Вікторович; старший лейтенант Соколенко Максим Вікторович; лейтенант Перехрест Вадим Олегович", – зазначають в повідомленні відомства у суботу.

За даними ГУР, особу екіпажу ще одного російського літака, залученого до авіаудару, наразі встановлюють.

У ГУР нагадали, що 2 листопада російські війська тричі завдали авіаударів по Комишуваській гімназії "Джерело", де цивільні отримували гуманітарну допомогу та перебували в укритті. Унаслідок ударів загинули щонайменше 53 людини, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялося, раніше ДСНС інформувала про збільшення до 55 кількості загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району.