Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

До шести зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
До шести зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ – ДСНС
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на столицю в суботу зросла до шести осіб, серед них одна дитина, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією ДСНС, вранці 7 листопада під удар потрапили Дарницький та Святошинський райони столиці.

"Зокрема, у Дарницькому районі ворожий БЛА поцілив у двоповерховий приватний житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу. У Святошинському районі рятувальники локалізували загоряння сміття на території покинутої промзони за однією адресою та незначну пожежу на покрівлі нежитлової двоповерхової будівлі – за іншою", – наголошується в повідомленні відомства, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих унаслідок атаки РФ на Київ, серед них – 14-річна дитина.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#київ #постраждалі #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Українські ракетні війська "Нептунами" уразили підприємство російського ВПК "Протон-Електротекс" в Орлі – Генштаб

Ракетні війська Збройних сил України в ніч на суботу завдали удару береговими ракетними комплексами "Нептун" по підприємству російського військово-пр…

Читати
Путін висуває ультиматуми щодо Донбасу та погрожує знищенням інфраструктури України на тлі спроб США домовитися про безпеку Європи – ЗМІ

Путін висуває ультиматуми щодо Донбасу та погрожує знищенням інфраструктури України на тлі спроб США домовитися про безпеку Європи – ЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін вимагає повної передачі контролю над територією Донецької та Луганської областей як попередню умову дл…

Читати