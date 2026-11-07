До шести зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ – ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на столицю в суботу зросла до шести осіб, серед них одна дитина, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією ДСНС, вранці 7 листопада під удар потрапили Дарницький та Святошинський райони столиці.

"Зокрема, у Дарницькому районі ворожий БЛА поцілив у двоповерховий приватний житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу. У Святошинському районі рятувальники локалізували загоряння сміття на території покинутої промзони за однією адресою та незначну пожежу на покрівлі нежитлової двоповерхової будівлі – за іншою", – наголошується в повідомленні відомства, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих унаслідок атаки РФ на Київ, серед них – 14-річна дитина.