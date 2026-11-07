РФ завдала ударів по енергетичній та паливній інфраструктурі Житомирської області – обладміністрація

Об'єкти енергетичної та паливної інфраструктури у Житомирській та Звягельській громадах зазнали ударів під час комбінованої повітряної атаки росіян, що розпочалася ввечері п'ятниці, повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

"Ремонтні роботи та ліквідація наслідків ворожих атак тривають протягом усієї ночі та зараз. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути електропостачання жителям області. Пожежі на місці влучань ліквідовані рятувальниками ДСНС", – написав Бунечко в телеграм-каналі в суботу вранці.

За його словами, інформації про загиблих і травмованих унаслідок атаки не надходило.