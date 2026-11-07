ППО України знешкодила 153 повітряні цілі, зокрема 4 ракети та 149 БпЛА – Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони України в ніч на суботу знешкодили 153 повітряні цілі під час масованої комбінованої атаки РФ, серед яких чотири ракети та 149 ударних безпілотників, основним напрямком удару була Київська область, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 4 ракети Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400 та 149 ворожих БпЛА типу Shahed (117 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває! Не ігноруйте тривогу!", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч 7 листопада (з 18:00 6 листопада) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400 (райони пуску – Брянська, Воронезька обл. – рф) та 172 ударних БпЛА типу Shahed (137 із них – реактивні), Гербера, дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

У ПС ЗСУ інформують, що основним напрямком удару була Київщина.