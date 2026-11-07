У Києві через пошкодження Північного мосту автобусні маршрути спрямовано в об'їзд Подільським мостовим переходом – КМДА

У столиці через ліквідацію наслідків пошкодження Північного мосту внесено тимчасові зміни в роботу громадського транспорту, автобусні маршрути перенаправлено в об'їзд через Подільський мостовий перехід, повідомила Київська міська державна адміністрація в суботу вранці.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі відомства, наразі міський наземний транспорт курсує за зміненими схемами: автобуси №№ 21, 73, 101 прямують до станції метро "Контрактова площа"; маршрут № 29-ТР – від Дарницької площі до ст. м. "Контрактова площа"; маршрут № 31-ТР – від вул. Милославської до ст. м. "Лук'янівська" через вул. Глибочицьку (за схемою автобуса № 112); маршрут № 47-ТР – від ст. м. "Мінська" до ст. м. "Почайна".

Водночас рух маршруту № 30-ТР організовано на двох ділянках: від вул. Милославської до ст. м. "Почайна" (через вул. Новокостянтинівську) та від вул. Кадетський Гай до ст. м. "Почайна".

"Наразі на Північному мосту профільні фахівці проводять першочергові заходи з ліквідації наслідків пошкодження. Подальші роботи з відновлення мосту визначатимуть за результатами обстеження та відповідних висновків фахівців профільних установ, а також з урахуванням безпекової ситуації", – зазначили в міській адміністрації.