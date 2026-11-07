Ворог уночі атакував енергоінфраструктуру Вінниччини: є поранений у важкому стані, фіксуються перебої зі світлом – ОВА

Російські окупаційні війська протягом ночі проти суботи атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій області, внаслідок чого одна людина дістала важкі поранення, а в регіоні виникли перебої з електропостачанням, повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

"Протягом ночі ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури Вінниччини. На жаль, внаслідок атаки постраждала одна людина. Вона перебуває у лікарні у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу", – написала очільниця ОВА в телеграм-каналі в суботу вранці.

Крім того, за її словами, зафіксовано пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури: постраждали будівля пожежної частини та територія місцевого ринку, де вогнем знищено один торговельний кіоск і значну кількість приватних автомобілів, а в будівлях вибито вікна.

"Через пошкодження енергетичних об'єктів в області виникають перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над його відновленням. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки", – поінформувала Заболотна.