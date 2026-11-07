Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі на Запоріжжі зросла до 55 осіб – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі на Запоріжжі зросла до 55 осіб – ДСНС
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Кількість жертв російського авіаційного удару по селищу Комишуваха Запорізького району Запорізької області, завданого 2 листопада, збільшилася до 55 людей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у суботу вранці.

"Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55 людей. За минулу добу під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла та рештки ще дев'яти загиблих людей", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

У ДСНС зазначили, що попри складні умови та постійну загрозу повторних ворожих атак рятувальники та кінологи продовжують розбирати зруйновані будівельні конструкції й обстежувати територію в пошуках тіл загиблих.

Як повідомлялося, РФ 2 листопада завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді вони завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #загиблі #комишуваха #дснс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Троє людей, серед них дитина постраждали унаслідок російської атаки в Києві, пошкоджено багатоповерхівку

Троє людей, серед них дитина постраждали унаслідок російської атаки в Києві, пошкоджено багатоповерхівку

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про трьох постраждалих у Києві внаслідок атаки РФ в ніч на суботу. "У Солом'янському ра…

Читати