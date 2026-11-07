Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Комишувасі на Запоріжжі зросла до 55 осіб – ДСНС

Кількість жертв російського авіаційного удару по селищу Комишуваха Запорізького району Запорізької області, завданого 2 листопада, збільшилася до 55 людей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у суботу вранці.

"Кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району 2 листопада зросла до 55 людей. За минулу добу під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла та рештки ще дев'яти загиблих людей", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

У ДСНС зазначили, що попри складні умови та постійну загрозу повторних ворожих атак рятувальники та кінологи продовжують розбирати зруйновані будівельні конструкції й обстежувати територію в пошуках тіл загиблих.

Як повідомлялося, РФ 2 листопада завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді вони завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.