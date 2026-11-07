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Ворожий удар пошкодив полотно та мережі на Північному мосту в Києві і п'ять вантажівок поруч – Кличко

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Ворожий удар пошкодив полотно та мережі на Північному мосту в Києві і п'ять вантажівок поруч – Кличко

Дорожнє полотно, контактна тролейбусна мережа та лінія електропередачі зазнали пошкоджень на Північному мосту в столиці, а вибухова хвиля понівечила п'ять вантажних автомобілів на сусідній парковці, повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у суботу вранці.

"Зараз на Північному мосту вже працюють дорожники, комунальники. На об'єкті пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач. Вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені 5 вантажних автомобілів", – написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

Комунальні та дорожні служби Києва проводять відновлювальні роботи безпосередньо на місці ураження інфраструктурного об'єкта.

Як повідомлялося, війська РФ сьогодні вночі атакуали Північний міст у Києві. Північний міст є одним з шести діючих автомобільних мостів, що з'єднують правобережну та лівобережну частини Києва. Ним проходить низка тролейбусних та автобусних маршрутів.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#київ #пошкодження #міст
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