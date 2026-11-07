Агентство відновлення організовує інженерний захист 9 об'єктів "Київводоканалу", Autostrada від участі відмовилася

Агентство відновлення організовує інженерний захист 9 об'єктів критичної інфраструктури "Київводоканалу", група компаній "Автострада" відмовилася від участі у цьому завданні, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іван Федоров.

"Агентство відновлення організовує інженерний захист 9 об'єктів критичної інфраструктури "Київводоканалу". На 7 об'єктах роботи вже розпочалися. На двох інших стартують найближчим часом. Загалом до робіт на дев'яти об'єктах буде залучено щонайменше сім досвідчених підрядних компаній. Це дозволить забезпечити необхідні темпи, якість робіт та конкуренцію між підрядниками. Ще два місяці тому, розуміючи, що може виникнути потреба в захисті цих об'єктів, ми опитували підрядні організації щодо їхньої готовності розпочати роботи на об'єктах "Київводоканалу". Тоді група компаній "Автострада" відмовилася", – повідомив Федоров у відповідь на звинувачення з боку представника "Автострада".

У п'ятницю ввечері засновник та СЕО компанії Autostrada Максим Шкіль повідомив, що його компанія розпочала термінові роботи по захисту об'єктів "Київводоканалу" без договорів.

"В жовтні 2026 року Autostrada отримала від очільника Агентства відновлення термінову задачу – приступити до реалізації захисту об'єктів Київводоканалу. Розуміючи гостроту проблеми, ми взяли на себе всі юридичні ризики, приступивши до виконання робіт негайно – без договорів та без підтвердженого фінансування на реалізацію об'єктів", – повідомив Шкіль у фейсбук.

За його словами, були підключені профільні спеціалісти проєктного інституту "Автострада", розпочаті геологічні та геодезичні вишукування, відбулася термінова мобілізація виробничих підрозділів, а 4 листопада були отримані усні інструкції про зупинення робіт.

"5 листопада керівництвом компанії на особистій зустрічі з Іваном Федоровим було уточнено – чи продовжувати "Автостраді" реалізацію об'єктів захисту водопостачання міста Києва? На запитання отримано відповідь: "ні" з причини того, що "у відносинах з компанією "Автострада" є напруження". З кінця дня 5 листопада реалізацію проєктів "Автострада" зупинила, зняла людей з об'єктів та сконцентрувалась на виконанні тих проєктів, по яким замовниками не схвалюються хаотичні рішення", – повідомив Шкіль.

Шкіль також виказав припущення, що на ці об'єкти будуть залучені запорізькі компанії. У відповідь Федоров повідомив, що інформація про залучення запорізьких компаній до робіт на об'єктах "Київводоканалу" не відповідає дійсності, при цьому акцентував увагу на якості виконання "Автострадою" вже взятих зобов'язань.

"Вчора провів нараду з усіма регіональними службами щодо підготовки до зимового утримання доріг. За результатами перевірки побачили, що в окремих регіонах найгірша ситуація з підготовкою саме в "Автостради". Зокрема, запаси технічної солі становлять лише 48% від необхідного обсягу. Зараз разом із менеджментом компанії працюємо над вирішенням цього питання. З огляду на це, пріоритетом для "Автостради" зараз має бути забезпечення належної підготовки до зимового утримання доріг та виконання вже взятих зобов'язань", – наголосив Федоров.

Він зауважив, що сьогодні Агентство має контракти із сотнями підрядних організацій по всій Україні. "І лише від однієї компанії – "Автостради" – чуємо нарікання щодо розподілу робіт. При цьому вимоги до всіх підрядників однакові. Наш пріоритет – своєчасний захист критичної інфраструктури, конкуренція між підрядниками та відповідальне використання ресурсів.

Від кожної компанії очікуємо виконання взятих зобов'язань, дотримання графіків та належної якості робіт", – наголосив Федоров.