Київський метрополітен відновив рух поїздів на всіх лініях і попередив про можливі зупинки через коливання напруги

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відновило рух поїздів на всіх лініях столичної підземки, проте попереджає про ймовірне тимчасове призупинення курсування складів, збільшення інтервалів та зупинки ескалаторів через стрибки напруги в зовнішній електромережі, повідомляє пресслужба підприємства у суботу вранці.

"Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Водночас через часті та значні коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метро можливе тимчасове призупинення руху або збільшення інтервалів між поїздами. Також можливі короткочасні зупинки ескалаторів. Після стабілізації роботи системи зовнішнього електропостачання рух поїздів відновлюватиметься", – ідеться в повідомленні КП у телеграм-каналі.

У підприємстві зазначили, що актуальну інформацію про роботу ліній для пасажирів транслюють працівники безпосередньо на платформах станцій. Під час оголошення повітряної тривоги всі 46 підземних станцій столичного метрополітену цілодобово функціонують у режимі укриття.