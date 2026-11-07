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Ворожі обстріли Сумщини за добу спричинили загибель людини та поранення ще 13 цивільних – поліція

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Ворожі обстріли Сумщини за добу спричинили загибель людини та поранення ще 13 цивільних – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Одна людина загинула та 13 цивільних осіб дістали поранення чи звернулися по медичну допомогу внаслідок ворожих атак на 19 населених пунктів Сумської області минулої доби, повідомляє Національна поліція України у суботу вранці.

"Протягом минулої доби під ворожим вогнем перебували 19 населених пунктів Сумської області. У Липоводолинській громаді внаслідок ударів ворожих БпЛА загинув 52-річний чоловік, поранення отримав 62-річний чоловік. У Сумській громаді внаслідок ударів керованими авіабомбами поранення та травми отримали четверо жінок, а також троє чоловіків. Крім того, по медичну допомогу звернулися 23-річний чоловік та 59-річна жінка, які постраждали під час атаки безпілотника 5 листопада. У Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА травмовано 26-річного чоловіка та 48-річну жінку. Також до лікарів звернувся 33-річний чоловік, який постраждав від обстрілу 5 листопада", – ідеться у повідомленні Нацполу в телеграм-каналі.

На місцях прильотів працювали слідчо-оперативні групи поліції для фіксації руйнувань цивільної інфраструктури, збирання речових доказів та документування воєнних злочинів російських окупаційних військ.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#обстріли #постраждалі #загиблий #сумщина
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