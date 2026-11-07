Сили оборони знищили 2280 окупантів за добу, найбільше з початку війни

Втрати російських окупантів за минулу добу склали 2 тис 280 військових, що стало найбільшим добовим показником з початку повномасштбаного вторгнення, або 1 млн 604 тис 110, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

Також за добу знищено три ворожі бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, по три реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони та одиниці спецтехніки противника, вісім наземних роботизованих комплексів та 460 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, збито 1 тис 224 ворожі дрони, або майже 599 тис з 2022 року.

Як повідомлялося, за добу 21 жовтня Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів, що на той день стало найвищим добовим показником втрат особового складу противника за весь період повномасштабної збройної агресії РФ проти України.