Окупанти атакували Павлоград, пошкоджена багатоповерхівка, троє постраждалих

Троє людей, у тому числі дитина, постраждали унаслідок російської атаки в місті Павлоград Дніпропетровської області в ніч на суботу, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Постраждали троє людей. 32-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 38-річна жінка та 11-річна дівчинка лікуватимуться амбулаторно", – написав Ганжа в Телеграм.

За його словами, ворог ударив по місту безпілотниками. Зайнялося кілька пожеж. Пошкоджений п'ятиповерховий будинок, підприємство, автівки, господарчі споруди.

Ганжа повідомив, що загалом Дніпропетровська область пережила майже 20 дронових атак по чотирьох районах, але в решті трьох без постраждалих. "У Новоолександрівській та Миколаївській громадах Дніпровського району пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені приватна оселя та інфраструктура. У Новопільській громаді на Криворіжжі росіяни вдарили по інфраструктурі", – написав він.

Як повідомлялося, в Києві також 5 людей, серед них дитина, постраждали унаслідок російської атаки в ніч на суботу, і також пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок.