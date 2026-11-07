Поранених в Києві вже 5, серед них підліток, пошкоджено Північний міст – мер

Кількість поранених в Києві внаслідок атаки РФ в ніч на суботу зросла до п'яти, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"5 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. В тому числі 14-річна дитина. Двох поранених медики госпіталізували", – написав Кличко в Телеграм вранці.

Також він повідомив про пошкодження Північного мосту в Києві через Дніпро під час атаки та перекриття руху ним.

"Внаслідок атаки ворога пошкоджений Північний міст. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий в обидві сторони", – написав Кличко.

Північний міст є одним з шести чинних автомобільних мостів, що з'єднують правобережну та лівобережну частини Києва. Ним проходить низка тролейбусних та автобусних маршрутів.