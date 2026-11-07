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Троє людей, серед них дитина постраждали унаслідок російської атаки в Києві, пошкоджено багатоповерхівку

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Троє людей, серед них дитина постраждали унаслідок російської атаки в Києві, пошкоджено багатоповерхівку
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про трьох постраждалих у Києві внаслідок атаки РФ в ніч на суботу.

"У Солом'янському районі виникли пожежі та зафіксовано руйнування і пошкодження житлових будинків, дитячого садка й нежитлової будівлі. За однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху п'ятиповерхового житлового будинку. Загоряння не було, загиблих і постраждалих немає", – повідомляється в телеграм-каналі ДСНС.

Ще за трьома адресами вибуховою хвилею вибило вікна в п'ятиповерхових будинках, одна людина отримала травми.

Також зафіксовано руйнування двоповерхової будівлі на території дитячого садка. На іншій локації горіли припаркована вантажівка та нежитлова будівля. Пожежу ліквідовано.

За ще двома адресами постраждали двоє людей, серед них дитина. Загалом унаслідок атаки травмовано троє людей.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#київ #постраждалі #обстріли
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