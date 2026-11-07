7 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 листопада відзначають Міжнародний день медичної фізики, Міжнародний день інуїтів.

Православна церква вшановує пам'ять святих 33 мучеників у Мелітині.

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Міжнародний день медичної фізики

Міжнародний день медичної фізики відзначається 7 листопада. Всесвітня Організація Здоров’я запровадила цю подію на честь дня народження Марії Склодовської-Кюрі – завдяки її працям стало можливе використання радіаційної терапії для лікування онкології.

Міжнародний день інуїтів

З 2006 року кожного 7 листопада відзначається Міжнародний день інуїтів (International Inuit Day). Ініціатором цього свята виступила Приполярна рада інуїтів, яка є представником інтересів корінних народів Арктики, що мешкають у США, Канаді, Гренландії та Росії.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Костянтина Костянтиновича Пігрова (1876–1962), українського диригента, хормейстера, регента, педагога, музично-громадського діяча;

120 років від дня народження Ганни Іллівни Ніколенко (1906–1984), української актриси;

100 років від дня народження Дмитра Івановича Меденція (1926–2000), українського перекладача;

100 років від дня заснування (1926) в Києві літературної групи "МАРС" ("Майстерня революційного слова")

90 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського (1936–2004), українського письменника-шістдесятника, поета, сценариста, режисера, актора

90 років від дня народження Тетяни Миколаївни Голембієвської (1936–2018), української художниці, педагога.

80 років від дня народження Григорія Григоровича Половинка (1946–2020), українського письменника, перекладача, краєзнавця, журналіста, громадського діяча

Ще цього дня:

1928 - У Харкові офіційно відкрито Держпром — перший український та європейський хмарочос;

1940 - У Канаді створено Комітет українців Канади — КУК;

1951 - У Києві почав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.

Церковне свято

7 листопада Православна Церква вшановує пам’ять 33 святих мучеників, які прийняли смерть за свою віру в часи жорстоких гонінь імператора Діоклетіана (284–305 рр.). Серед них – Ієрон, Ісіхій, Нікандр, Афанасій, Мамант, Варахій, Калиник, Феоген та багато інших мужніх християн, чиї імена сьогодні шануються за їхній подвиг. Ці святі належали до різних соціальних верств: серед них були прості миряни і воїни. Проте їх об’єднувала непохитна віра і любов до Бога, що надала їм сили мужньо прийняти страждання й смерть.

У той час римський проконсул у Мелітині активно переслідував християн, влаштовував облави та ув’язнення. Кожного з мучеників піддавали жорстоким катуванням, намагаючись змусити відмовитися від віри. Їм пропонували свободу та нагороди в обмін на поклоніння язичницьким богам. Проте ці мужні святі стояли непохитно, відмовляючись зректися своєї віри навіть перед обличчям смерті. Вони витримали різні форми тортур: побиття, шмагання, спалення, і були страчені через обезголовлення або розп’яття.

Сьогодні подвиг мучеників Мелітині шанується як символ непохитної віри і любові до Бога, закликаючи до глибокої духовної відданості.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета

З прикмет цього дня:

Туман вранці віщує відлигу, а багато листя на деревах — сувору зиму. Якщо сьогодні випав сніг, це може означати хороший урожай наступного року, а якщо на деревах сидять ворони, чекайте на сильний вітер.

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