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Ворожа атака в Солом'янському районі Києва травмувала двох людей і пошкодила житлові будинки та дитсадок

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Двоє людей постраждали, також зафіксовано влучання уламків і пошкодження двох п'ятиповерхових житлових будинків, будівлі дитячого садка та пожежу в комерційній споруді у Солом'янському районі столиці внаслідок нічної ворожої повітряної атаки, повідомили Київський міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація у суботу вночі.

"У Солом'янському районі внаслідок ворожого удару виникло загоряння нежитлової будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Їм надається необхідна медична допомога. Також у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю дитячого садочку", – йдеться в повідомленні КМВА у телеграм-каналі.

Зі свого боку мер столиці поінформував про падіння уламків збитих повітряних цілей на житловий сектор району та виїзд оперативних бригад на місця викликів.

"У Солом'янському районі влучання уламків у 5-поверховий житловий будинок. Також за іншою адресою пошкоджене скління вікон, внаслідок вибухової хвилі, в 5-поверховому житловому будинку. Екстрені служби прямують на місця", – написав Кличко у Телеграм.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/22462

https://t.me/VA_Kyiv/22463

https://t.me/VA_Kyiv/22464

https://t.me/vitaliy_klitschko/8080

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#київ #руйнування #атака #постраждалі
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