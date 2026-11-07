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Двоє людей постраждали внаслідок влучання ворожого дрона в будинок у Броварському районі – ДСНС

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Двоє людей постраждали внаслідок удару ворожого ударного безпілотника по приватному житловому будинку в селі Богданівка Броварського району Київської області, де внаслідок атаки сталася руйнація споруди та пожежа, повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області у суботу вночі.

"У селі Богданівка Броварського району ворожий дрон поцілив у приватну оселю, спричинивши руйнування та пожежу. Під уламками опинилося подружжя. Жінка 1960 року народження вибралася самостійно, а її чоловіка 1951 року народження оперативно деблокували та врятували рятувальники ДСНС. Обоє отримали травми. Пожежу ліквідовано", – ідеться в повідомленні відомства у телеграм-каналі.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, які оперативно ліквідували загоряння, провели пошуково-рятувальні роботи та надали допомогу постраждалим мешканцям зруйнованого будинку.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/79871

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#дрон #постраждалі #київщина
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