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Україна та МВФ розпочинають перегляди програми EFF для залучення $1,67 млрд – Корецький

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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів переговори з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Матеушем Щуреком та місією Фонду, яка з понеділка розпочинає роботу в межах другого і третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF) задля залучення траншу в розмірі $1,67 млрд, повідомляє Секретаріат Кабінету Міністрів України у п'ятницю ввечері.

"Важливо мати узгоджені параметри всіх ключових показників та обсягів зовнішнього фінансування. Бюджет має бути збалансованим, відповідати викликам воєнного часу й гарантувати фінансування пріоритетних потреб держави", – сказав Корецький.

Під час розмови сторони предметно обговорили ключові напрями фіскальної політики, розвиток фінансового сектору, заходи з детінізації економіки, параметри проєкту державного бюджету на 2027 рік, а також забезпечення зовнішнього фінансування на 2027-2028 роки. Технічну та експертну роботу над цими блоками спільно здійснюватимуть команди Міністерства фінансів і Національного банку України разом із представниками місії МВФ.

Глава уряду нагадав, що Верховна Рада вже підтримала проєкт держбюджету на наступний рік у першому читанні, після чого виконавчі органи влади планують остаточно доопрацювати документ і подати його на розгляд парламенту у другому читанні з урахуванням результатів консультацій із фондом. На завершення прем'єр-міністр висловив вдячність МВФ за системну підтримку України та наголосив на готовності до плідної співпраці.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-ta-mvf-rozpochynaiut-robotu-nad-druhym-i-tretim-perehliadamy-prohramy-eff

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#мвф #уряд #бюджет #eff
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