Winhub отримав дозвіл на будівництво логістичного парку у Бориспільському районі

Масштабний проєкт з розвитку логістичних потужностей України європейського класу "А" WINHUB, якого реалізує корпорація TERWIN, дозвіл на виконання будівельних робіт логістичного парку класу "А" Winhub Kyiv Airport, розташованого у Бориспільському районі Київської області, повідомляє пресслужба компанії.

"WINHUB послідовно реалізує стратегію розвитку мережі логістичних парків нового покоління та продовжує підготовку до будівництва нових об'єктів. Сьогодні ми зосереджені на необхідних підготовчих процесах: розробленні проєктів, проходженні експертиз, отриманні дозвільної документації. Ми переконані, що в нинішніх умовах це найбільш ефективна операційна модель. Наше завдання – максимально підготувати об'єкти вже сьогодні, що без зволікань розпочати будівельні роботи, як тільки дозволять безпекові умови в країні", – зазначила Яна Левітан, CEO WINHUB.

Дозвіл отримано 2 листопада 2026 року через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) у встановлений законодавством десятиденний термін. Дозвіл передбачає будівництво першої будівлі виробничо-складського комплексу загальною площєю 48 тис 167 кв. м, що буде складатися з двох пускових комплексів площею 24 тис 954 кв. м та 23 тис 213 кв. м відповідно. Генеральним проєктувальником об'єкта виступає ТОВ "Проджект Лайн", генеральним підрядником визначено ТОВ "Бейс Буд". За даними сайту, загальна площа Winhub Kyiv Airport планується в 160 тис 580 кв.м.

Загальна концепція WINHUB передбачає створення мережі логістичних парків класу "А" площею 1 млн кв. м у стратегічних логістичних локаціях України та мають LEED-сертифікацію. На даний момент, за даними сайту проєкту, у портфелі три ділянки – одна в Одеській та дві у Київській області. Згідно анонсованим планам, до 2032 року завдяки WINHUB в Україні працюватимуть сучасні логістичні парки загальною площею 1 млн кв. м. Обсяг інвестицій орієнтовно $700 млн.

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