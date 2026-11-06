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Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки дронів у Броварському районі – голова КОВА

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Двоє цивільних осіб зазнали поранень та гострої реакції на стрес унаслідок ворожої атаки ударних безпілотників у Броварському районі Київської області, де також спалахнула пожежа в приватному житловому будинку, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Тимур Ткаченко у п'ятницю.

"Внаслідок ворожої атаки ударних дронів у Броварському районі постраждали двоє людей. Виникла пожежа у приватному житловому будинку. Одну жінку з гострою реакцією на стрес медики оглянули та надали допомогу на місці. Чоловіка деблокували з-під завалів. Він отримав множинні уламкові поранення голови та тулуба, опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні", – написав Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

На місцях влучань і падіння уламків дронів працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), медики та інші оперативні служби для ліквідації наслідків обстрілу й надання допомоги постраждалим.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/3081

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#постраждалі #атака #бровари
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