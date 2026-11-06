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ВАКС відправив під варту на 60 днів генерала СБУ Сергія Дуку із заставою 65 млн грн

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід генералу Служби безпеки України, колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Сергію Дуці у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою внесення 65 млн грн застави попри клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про 100 млн грн, повідомляє пресслужба суду у п'ятницю ввечері.

За даними слідства, звільнений із посади, але залишений на службі генерал Дука сприяв організатору злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" у вирішенні питань в СБУ та Офісі генерального прокурора. Фігуранта також викрили в межах масштабної спецоперації під кодовою назвою "Карфаген", де він, за версією обвинувачення та під прізвиськом "Акім", використовував службові можливості для тиску і одержання неправомірної вигоди.

У разі внесення визначеної судом суми застави на підозрюваного покладуть відповідні процесуальні обов'язки. У суді також нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть у законному порядку і не встановлять обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/hcacofficial/7307

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#вакс #сбу #застава
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