ВАКС відправив під варту на 60 днів генерала СБУ Сергія Дуку із заставою 65 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід генералу Служби безпеки України, колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Сергію Дуці у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою внесення 65 млн грн застави попри клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про 100 млн грн, повідомляє пресслужба суду у п'ятницю ввечері.

За даними слідства, звільнений із посади, але залишений на службі генерал Дука сприяв організатору злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" у вирішенні питань в СБУ та Офісі генерального прокурора. Фігуранта також викрили в межах масштабної спецоперації під кодовою назвою "Карфаген", де він, за версією обвинувачення та під прізвиськом "Акім", використовував службові можливості для тиску і одержання неправомірної вигоди.

У разі внесення визначеної судом суми застави на підозрюваного покладуть відповідні процесуальні обов'язки. У суді також нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведуть у законному порядку і не встановлять обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/hcacofficial/7307