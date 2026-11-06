МЗС Фінляндії готує додаткові обмеження на в'їзд росіян включно з професійними спортсменами – ЗМІ

Міністерство закордонних справ Фінляндії у стислий термін підготує пропозиції щодо посилення обмежень на перетин кордону для громадян Російської Федерації для запровадження відмови у в'їзді до країни російським професійним спортсменам, повідомляє суспільний мовник Yle у п'ятницю.

"З 2022 року, коли розпочалася війна, ми обмежуємо в'їзд росіян. Зокрема, не надаємо туристичних віз. Зараз ми хочемо отримати можливість відмовляти у в'їзді, зокрема професійним спортсменам", – наводить видання коментар прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо для медіа MTV та Iltalehti.

Очільник фінського уряду охарактеризував запровадження повної заборони на в'їзд громадян РФ до країни як послідовне рішення. Питання перетину кордону росіянами у п'ятницю розглянули президент Фінляндії та урядовий комітет із зовнішньої політики та політики безпеки. За підсумками засідання міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен повідомила у соцмережі X про підготовку пропозиції щодо оновлення попереднього урядового рішення стосовно правил в'їзду для громадян РФ.

"Росія має припинити свою загарбницьку війну в Україні", – наголосила глава зовнішньополітичного відомства.

Посилення візового режиму готується напередодні серії міжнародних спортивних змагань у Фінляндії, куди заявлені російські учасники. Зокрема, наступного тижня у Гельсінкі заплановані два матчі Національної хокейної ліги (NHL) за участю гравців із РФ, на 20-21 листопада у фінській столиці призначено турнір із фігурного катання Finlandia Trophy, а на 27-29 листопада у Руці – етап Кубка світу з лижних перегонів.

Крім того, минулого тижня Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити повернення російських команд на міжнародні турніри, після чого Федерація хокею Фінляндії у понеділок оголосила про бойкот матчів проти представників РФ на весь період тривання війни в Україні.

Джерело: https://yle.fi/a/74-20255579