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Згода всіх сторін на зустріч в Абу-Дабі свідчить про передумови для поступу в переговорах – Буданов

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Готовність усіх сторін провести тристоронні переговори за участю України, Сполучених Штатів та Російської Федерації в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати, ОАЕ) наступного тижня свідчить про формування необхідних обставин для просування в мирному процесі, а у відносинах із Вашингтоном Київ зосереджений на зміцненні партнерства та захисті національних інтересів попри російські удари по енергетиці, заявив керівник Офісу президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю американському телеканалу CBS News у п'ятницю ввечері.

Відповідаючи на запитання журналіста Ейдана Стретча щодо причин, чому запланована на наступний тиждень зустріч може принести відчутніший результат порівняно з попередніми місяцями перемовин, керівник Офісу глави Української держави вказав на зміну обставин у різні періоди. За словами Буданова, наразі всі учасники процесу виявили бажання провести ці обговорення, що підтверджує наявність відповідних передумов для діалогу.

Коментуючи двосторонню взаємодію з Вашингтоном, очільник Офісу президента нагадав, що США стали однією з перших держав, які встановили дипломатичні відносини з Україною, і впродовж багаторічної історії країни завжди зберігали зв'язок у різні періоди. Він наголосив на важливості зосередження зусиль на покращенні наявних міждержавних відносин і зміцненні взаємодії.

Окремо Буданов зупинився на масованих атаках РФ на об'єкти української критичної інфраструктури напередодні зими. За його оцінкою, цими ударами ворог прагне завдати максимальної шкоди енергосистемі, викликати суспільне невдоволення, спровокувати вуличні протести та примусити Київ до поступок у питанні національних інтересів. Водночас керівник Офісу президента запевнив, що задум агресора зазнає краху, а Україна вистоїть і успішно пройде зимовий період попри всі виклики.

Джерело: https://youtu.be/ERr6XR3sBsk?si=MWQ4_H5UkNQyfu40

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#переговори #буданов #сша
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