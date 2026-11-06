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Рубіо відвідає Париж 8-10 листопада для участі у зустрічі глав МЗС G7

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Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Париж (Франція) 8-10 листопада для участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).

"Держсекретар візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7), де в ході переговорів зі своїми колегами з країн G7 він відстоюватиме інтереси США", – йдеться у повідомленні на сайті.

Раніше у МЗС Франції повідомили, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 10 листопада в Парижі візьме участь у сесії глав МЗС країн G7 щодо підтримки України. Міністри обговорять, зокрема, посилення протиповітряної оборони, фінансову допомогу й підтримку української енергетики перед зимою.

Джерело: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/11/secretary-rubios-travel-to-france-2/

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#франція #сша #g7
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