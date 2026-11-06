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АОЗ ДОТ посилює лабораторний контроль якості м'яса для війська: перевірятимуть кожну партію

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АОЗ ДОТ посилює лабораторний контроль якості м'яса для війська: перевірятимуть кожну партію

Агенція оборонних закупівель ДОТ запроваджує обов'язкові лабораторні дослідження кожної партії замороженого м'яса, передбачені новими контрактами постачання харчування на 2027 рік. Це дозволить перевіряти якість замороженого м'яса продукції ще до його постачання військовим частинам. 

"Ми бачимо проблеми з якістю м'ясної продукції через рекламації від військових частин і відповідно змінюємо підхід до контролю. Важливо не лише реагувати на порушення, а й запобігати їм ще до моменту постачання. Тому в нових контрактах передбачили обов'язкові лабораторні дослідження кожної партії замороженого м'яса. Військові мають отримувати продукцію, яка відповідає встановленим вимогам", зазначив т.в.о. директора АОЗ ДОТ Артем Романюков. 

У 2026 року 54% від загальної кількості рекламацій щодо харчових продуктів, які отримала АОЗ ДОТ, були саме стосовно м'ясної продукції.

Щоб посилити контроль, АОЗ ДОТ запроваджує обов'язкові лабораторні дослідження окремих показників замороженого м'яса, зокрема вмісту вологи, поживної та енергетичної цінності тощо. Це допоможе виявляти продукцію, яка не відповідає вимогам Описів, зокрема через можливе додавання води та сторонніх речовин під час заморожування.

До контролю залучатимуть фахівців Держпродспоживслужби, які відбиратимуть зразки продукції для подальших досліджень в акредитованих лабораторіях.

Агенція вже має досвід такого контролю для молочної продукції. За 2026 рік Держпродспоживслужба перевірила 1 169 партій вершкового масла та твердого сиру. За результатами перевірок до постачання військовим не допустили 334 511 кг вершкового масла та 352 106 кг твердого сиру.

Тепер аналогічний механізм контролю поширюється на заморожене м'ясо. Це посилить вимоги до постачальників та дозволить запобігати потраплянню неякісної продукції до військових частин.

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Редактор · Політичні новини
#зсу #продукти #дот #закупівлі #аоз
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